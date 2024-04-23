Момент прилета ракеты в харьковскую телевышку попал на видео

Фото: МЧС Харькова

В Сети появилось видео момента прилета ракеты в телевышку в Харькове. На кадрах видно, как снаряд бьет по объекту, после чего происходит его разрушение. После прилета, по данным местных властей, в городе и ближайших населенных пунктах пропало цифровое телевещание.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что высота вышки составляла 250 метров. Повреждения зафиксированы на уровне 140 метров. Он отметил, что в результате взрыва также повредились некоторые технические помещения.

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, с этой телевышки ВСУ могли корректировать огонь по Белгородской области. Он уточнил, что объект был самой высокой точкой в украинском городе.

Во вторник, 23 апреля, в Минобороны России сообщили, что украинские вооруженные силы ударили по объектам на территории Белгородской области. Регион атаковал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушный объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России около 15:20 мск.

Тем временем, польский генерал Богуслав Пацек считает, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению России, которое может начаться в конце мая. По его словам, через несколько недель на Украине будет происходить ад.