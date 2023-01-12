Момент нападения мигранта с ножом на людей в Париже попал на видео

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Париж, Франция

В Сети появились кадры нападения мужчины с ножом на прохожих, в результате которого на Северном вокзале в Париже пострадали шесть человек. На кадрах видно как преступник наносит удары холодным оружием случайному прохожему, валит его с ног и продолжает бить ножом.

Действие происходит на глазах у других людей. Один из очевидцев попытался вмешаться, но преступник нанес удар и ему, а потом снова переключился на лежачего человека. Было нанесено не менее 10 ударов.

Полицейские нейтрализовали нападавшего, применив огнестрельное оружие. В тяжелом состоянии преступник был отправлен в больницу. Предположительно, он выходец из Ливии.

В декабре в результате драки после ссоры в кафе Саранска погиб чемпион России по велогонкам BMX Владимир Левин. В ночь на 24 декабря между 41-летним Левиным и незнакомым ему 28-летним местным жителем произошел конфликт. Позже днем мужчины встретились на улице Гагарина для дальнейшего разбирательства. Между ними завязалась драка, в ходе которой спортсмена ударили ножом.

Ранее сообщалось, что в Ницце в храме Сен-Пьер-д`Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошёл во время воскресной мессы. Подозреваемый в покушении задержан. По данным СМИ, он страдает биполярным расстройством.