Момент мощного взрыва на АЗС в Румынии попал на видео Один человек погиб, более 30 пострадали при взрывах на АЗС в Румынии

Фото: Markus Dorer/dpa/Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб и более 30 получили ранения в результате двух последовательных взрывов на заправочной станции сжиженного нефтяного газа в румынском населенном пункте Креведия, передает Радио Румынии. Очевидцы публикуют видео момента взрыва.

На кадрах видно пламя на фоне автомобилей с мигалками, после чего раздается громкий взрыв и в небо поднимается огромный столб дыма.

По имеющимся данным, первый взрыв прозвучал около 19:00, после чего начался пожар. Огнем оказались охвачены две цистерны и близлежащий дом. По информации Минздрава Румынии, ожоги получили семь человек. Через два часа произошел второй взрыв. После этого медики диагностировали различные повреждения у 26 пожарных. В настоящее время, по словам руководителя департамента чрезвычайных ситуаций МВД Раеда Арафата, сохраняется опасность новых взрывов.

Местное население было эвакуировано в радиусе примерно 300 метров, сообщается о сильном задымлении, распространяющемся в направлении Бухареста. В районе инцидента остановлено движение автотранспорта, на место происшествия прибыли несколько десятков пожарных машин и автомобилей скорой помощи.

Вечером 14 августа взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.