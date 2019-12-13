Рекламное агентство на северо-западе Великобритании предложило студентам интересный график работы. В него включены дни, которые сотрудник может забронировать для похмелья.
С помощью такого решения сотрудники агентства рассчитывают привлечь к работе поколение миллениалов. Руководители компании утверждают, что молодёжь склонна к загулам. А это позволит им работать из дома. Также молодым специалистам не придётся оправдываться перед менеджерами из-за прогулов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные разработали алкоголь, который не вызывает похмелья. В остальном он полностью схож по свойствам со спиртом.
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