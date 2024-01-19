«Молниеносный провал»: в Британии раскритиковали план Зеленского по Крыму Аналитик Меркурис: Зеленский цепляется за иллюзию возможности похода на Крым

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

План президента Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на неудачу, считает британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По словам эксперта, киевский лидер цепляется за иллюзию, игнорируя «молниеносный провал» ВСУ на Днепре.

Украинский президент Зеленский, несмотря на практически молниеносный провал наступления через реку Днепр, продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен, — отметил эксперт.

Полуостров очень хорошо защищен, даже сотня украинских ракет не могла бы повредить инфраструктуру региона, пояснил аналитик. По его мнению, российские войска перехватят любую ракету, кроме того, у Запада нет достаточного количества таких боеприпасов.

До этого Меркурис отметил, что Зеленский поддерживает миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть. Политическая карьера украинца сейчас висит на волоске, как считает аналитик, поэтому все, что помогает главе государства удержаться на плаву, — продолжение боевых действий и громкие заявления о вторжении в Крым.

До этого Зеленский сообщал, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма, полуостров и Черное море станут «центром притяжения» конфликта. Кроме того, ВСУ перейдут к обороне на востоке.