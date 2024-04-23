Молдавской оппозиции светит дело о госизмене ZDG: прокуратура Молдавии увидела признаки госизмены в создании блока «Победа»

Фото: Тарас Рыбьянов/ТАСС

Генеральная прокуратура Молдавии усматривает признаки государственной измены в создании оппозиционного политического блока «Победа», сообщает ZDG, ссылаясь на исполняющего обязанности генпрокурора Иона Мунтяну. По словам чиновника, органы госбезопасности республики следят за действиями участников формирования в Москве.

В свое время каждое действие будет квалифицировано, — добавил Мунтяну.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали участников встречи молдавской оппозиции, которая на днях состоялась в Москве. Часть из них отправили на допрос, где политических деятелей, по некоторым данным, пытались запугать.

Съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, стартовал в Москве 21 апреля. Они выражают несогласие с планами республики присоединиться к Евросоюзу. На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер и другие политики.