Оппозиция Молдавии заявила о готовности к переговорам с Россией по газу Лидер молдавской оппозиционной партии Шор готов обсудить в Москве поставки газа

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Лидер молдавской оппозиции, глава партии «Шор» Илан Шор сообщил, что готов отправиться в Россию для урегулирования вопроса по поставкам газа. Это заявление прозвучало в День независимости Республики Молдовы, который отмечается 27 августа. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, парламентарий раскритиковал власти страны, обвинив их в нанесении ущерба экономике Молдавии. Он также усомнился в независимости республики, руководство которой предрекает своим гражданам настолько «холодную зиму, что они не смогут отойти зимой от буржуйки с дровами».

Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику, — заявил Шор.

Парламентарий также заявил, что руководству Молдавии «выдают из-за границы деньги на так называемую дешевую демократию и поддержание шатающейся экономики».

В августе глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания попросила у «Газпрома» отсрочку по выплате аванса за поставки топлива за текущий месяц.

29 октября 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку голубого топлива в Молдавию в течение следующих пяти лет. Газ пошел по трубам 1 ноября. Российская компания согласилась на некоторые уступки при условии того, что Молдавия будет перечислять деньги за энергоресурс в установленные сроки.

В ноябре республика не смогла рассчитаться за газ вовремя, понадобилась отсрочка. В январе 2022-го молдавская компания снова столкнулась со сложностями, парламент страны ввел ЧП на 60 дней.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее объяснил, что нынешние власти республики не идут на переговоры с «Газпромом» и всячески блокируют их, чтобы покупать газ в офшорах по высоким ценам и не внушающим доверия схемам.