Молдавский парламент снизил пенсионный возраст

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Депутаты парламента Молдавии приняли во втором и окончательном чтении законопроект о снижении пенсионного возраста, рассказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

Проект о снижении пенсионного возраста был принят во втором чтении, — сказала она.

Документ поддержали 54 депутата из 101.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Он подразумевает снижение пенсионного возраста для мужчин до 62 лет, а для женщин до 57 лет. Женщины, у которых больше четырёх детей, будут выходить на пенсию в 54 года.

Соответствующую инициативу внесла в парламент партия социалистов. При этом оппозиция выступила с критикой документа, так как он не позволит увеличить сумму пенсионных выплат из-за роста числа пенсионеров, передаёт РИА Новости.

Ранее депутаты парламента Молдавии приняли решение о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. Теперь все государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию на русском языке. Кроме того, власти должны выделить деньги на бесплатные курсы русского языка для представителей других национальностей, писал NEWS.ru.