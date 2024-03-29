Молдавский детский хор не может вернуться домой из-за Польши и Литвы Польша и Литва не пропустили транзитом автобус с детским хором из Молдавии

Автобус с участниками детской хоровой студии «Рапсодия» больше суток не может выехать из Белоруссии в Молдавию, сообщила руководитель коллектива Наталья Барабанщикова в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, погранслужбы Польши и Литвы отказываются пропускать юных артистов, ссылаясь на повышенные меры безопасности.

Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. <...> Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию, — сообщила она.

Барабанщикова указала, что погранслужба Польша не пропустила автобус, сославшись на закон, который запрещает транзитным пассажирам переходить границу. При этом на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов, а после сказали, что «коллектив представляет угрозу» для страны.

Артистка отметила, что молдавская миссия из Минска сопровождала автобус до поздней ночи. С ее помощью руководство добилось того, чтобы детям разрешили ходить в туалет.