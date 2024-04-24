Молдавский депутат заявил об угрозе введения румынских войск в республику Депутат Боля: президент Молдавии Санду может призвать в страну румынскую армию

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Президент Молдавии Майя Санду может попросить правительство Румынии ввести войска на территорию республики, заявил молдавский депутат, член партии «Возрождение» Василий Боля. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой сценарий развития событий становится все более реальным с учетом продвижения в Румынии нового законопроекта. Он дает разрешение на использование армии страны для защиты румынских граждан, проживающих за рубежом.

Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства, — заявил Боля.

Закон о национальной обороне Румынии был вынесен на публичное обсуждение в начале апреля. В нем есть пункт, согласно которому президент страны может отдать приказ о принятии мер, необходимых для защиты румынских граждан, «находящихся в опасности за пределами национальной территории». Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что этот закон направлен на укрепление способностей обороны соседнего государства.

Как сообщалось ранее, Молдавия обвинила российских миротворцев в несогласованных военных учениях. Они проходили в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта. В Молдавии утверждают, что российские учения пугают население республики.