Молдавский депутат сообщила об обысках у оппозиционеров Депутат молдавского парламента Таубер: полиция проводит обыски у оппозиционеров

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Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски у представителей оппозиции, сообщила РИА Новости депутат парламента республики Марина Таубер. По ее словам, об этом стало известно недавно, пока нет точного количества человек, столкнувшихся с такой ситуацией.

Есть информация про обыски у оппозиции, но пока подтвердить количество людей и все детали дать не могу, потому что мы только узнали. И сейчас общаемся с адвокатами и проводим анализ ситуации, — сказала она.

Ранее Таубер сообщила, что правоохранители под разными предлогами держали практически взаперти в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По ее данным, Служба информации и безопасности Молдавии начала допрашивать лидера партии «Возрождение» Наталью Параску.

Съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза, стартовал в Москве 21 апреля. Они выражают несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также принимают участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер и другие политики.