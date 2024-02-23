Молдавские таможенники посоветовали не пересекать границу с Румынией Молдавия предупредила о сбоях в работе КПП «Леушены» из-за протеста фермеров

Фото: customs.gov.md

Таможенная служба Молдавии, КПП «Леушены»

Таможенная служба Молдавии рекомендовала отказаться от пересечения границы с Румынией через КПП «Леушены» из-за ожидающейся 23 февраля акции протеста фермеров, говорится в сообщении ведомства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Накануне аграрии на пять часов заблокировали тракторами одну из главных международных трасс у города Леушены, чтобы обратить внимание правительства на проблемы в отрасли. Полиция не вмешивалась в их действия.

В связи с объявленными акциями протеста фермеров, которые блокируют подъездную дорогу к таможенному посту «Леушены», мы рекомендуем автоперевозчикам и автомобилистам заранее выбрать альтернативные пути для пересечения границы, — говорится в сообщении.

В середине февраля фермеры в Молдавии оказались на грани банкротства из-за дешевого украинского зерна. По словам одного из лидеров протеста в стране Сергея Стефанко, в сравнении с соседними странами в Молдавии самые высокие цены на семена и удобрения и ставки по кредитам. При этом он выражает непонимание, почему их крик о помощи многие критикуют.

Также Стефанко обвинил президента республики Майю Санду в том, что она не выполнила предвыборных обещаний. Он напомнил, что победу в президентской гонке в 2020 году она одержала при поддержке представителей отрасли сельского хозяйства. По его словам, политик обещала, что сельское хозяйство расцветет, а у фермеров будет полная поддержка.

Сельхозпроизводители Молдавии с начала года требуют у Кишинева запретить автомобильный транзит зерна и масличных культур с Украины и разрешить его только по железной дороге. Из-за этого на КПП на молдавско-румынской границе образуются большие очереди, в результате задержка стоит больших денег местным аграриям.