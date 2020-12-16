Молдавские политики заявили о выполнении требований недовольных фермеров

https://static.news.ru/photo/129b9ea0-407c-11eb-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Молдавские политики выполнили основные требования фермеров, продолживших 17 декабря акцию протеста в центре Кишинева. Они перекрыли тракторами главную улицу города, заявил во время брифинга лидер парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. По его словам, ведомство не поддержало кабмин в вопросе увеличения ставки НДС на сельхозпродукцию.

Он напомнил, что 16 декабря парламентарии приняли законы о налогово-бюджетной политике и госбюджет на следующий год, в которых также учтены просьбы аграриев, пишет ТАСС.

Парламент в среду аннулировал закон, который превращал украденный в 2014 году из банков Молдавии $1 млрд в госдолг. За счёт этого в бюджете появилось около 800 млн леев ($46 млн), которые могут быть переданы фермерам для выплаты компенсаций, — отметил Головатюк.

Депутат добавил, что в августе 2020 года Кишинёв уже принимал решение перечислить почти $18 млн предприятиям аграрного сектора в качестве помощи и призывал недовольных сесть за стол переговоров. Представители сельского хозяйства также ждут, что власти пойдут им навстречу и выделят средства для компенсации пострадавшим от засухи, которая обрушилась на страну в этом году. Многие реки и озёра пересохли, погибли большие объёмы урожая. Обмелели даже крупнейшие реки — Днестр и Прут.

Примечательно, что протесты, проходящие в центре молдавской столицы, разрешены официально. И фермеры намерены проводить акции вплоть до 31 декабря — именно таков срок действия разрешения, которое выдано им для проведения митингов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве продолжается акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса в связи с пандемией. Митингующие собрались в центре города на площади Независимости.