Молдавские фермеры оказались на грани банкротства из-за Украины N4: молдавские фермеры оказались на грани банкротства из-за украинского зерна

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Молдавские фермеры заблокировали участок дороги у контрольно-пропускного пункта «Леушены - Албица»

Фермеры в Молдавии оказались на грани банкротства из-за дешевого украинского зерна, заявил один из лидеров протеста в стране Сергей Стефанко в эфире телеканала N4. По его словам, в сравнении с соседними странами в Молдавии самые высокие цены на семена и удобрения и ставки по кредитам. При этом он выражает непонимание, почему их крик о помощи многие критикуют.

Мы и с этой стороны страдаем, так как не можем конкурировать с украинской продукцией, и с другой — либерализованный рынок. Выходим и кричим, что все: мы не можем покрыть расходы, банкротимся, а нас критикуют, — сказал Стефанко.

Также Стефанко обвинил президент республики Майю Санду в том, что она не выполнила предвыборных обещаний. Он напомнил, что победу в президентской гонке в 2020 году она одержала при поддержке представителей отрасли сельского хозяйства. По его словам, политик обещала, что сельское хозяйство расцветет, а у фермеров будет полная поддержка.

Сельхозпроизводители Молдавии с начала года требуют у Кишинева запретить автомобильный транзит зерна и масличных культур с Украины и разрешить его только по железной дороге. Из-за этого на КПП на молдавско-румынской границе образуются большие очереди, в результате задержка стоит больших денег местным аграриям.