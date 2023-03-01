Молдавию не напугал радиоактивный «Калифорний-252» с Украины Власти Молдавии опровергли подготовку провокации с радиоактивными веществами в Приднестровье

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Руководство Молдавии не подтвердило информацию о готовящейся со стороны Украины провокации с применением радиоактивных материалов в районе Приднестровья. Молдавские власти назвали эти сведения ложью и провокацией, призвав граждан сохранять спокойствие. Ранее в МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с появлением в ряде украинских СМИ сообщений о прибытии в порт Одессы сухогруза с контейнерами, содержащими радиоактивное вещество «Калифорний-252».

Что касается недавних заявлений, в которых снова упоминается приднестровский регион нашей страны, то мы не комментируем ложь и спекуляции. Государственные учреждения следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной. Призываем сохранять спокойствие и получать информацию из официальных источников, — говорится в сообщении правительства страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москву беспокоят сообщения о доставке на Украину радиоактивных материалов через порты Одессы и Черноморска. Дипломат указала, что все это происходит вблизи границ Приднестровья, вокруг которого Киев «сознательно нагнетает напряженность».

Минобороны РФ ранее также получило сведения о доставке радиоактивных грузов на Украину. По данным ведомства, Киев готовит провокацию с целью обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности.