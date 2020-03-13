https://static.news.ru/photo/3e804ac0-6526-11ea-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Молдавии с 15 марта приостанавливают авиасообщение со странами Европы для снижения риска распространения коронавируса. Об этом на брифинге 13 марта сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

По его словам, ограничение заработает в полночь (01:00 по московскому времени). А в ночь на 14 марта будет прекращено авиасообщение с Францией и Испанией. Кроме того, правительство Молдавии планирует закрыть ряд пунктов пропуска на наземной границе. Ранее местные власти запретили транзит через аэропорт Кишинева пассажиров из Италии и некоторых других государств, где зарегистрирована вспышка коронавируса, передаёт ТАСС.

Уточняется, что за неделю в республике было выявлено шесть случаев инфицирования COVID-19. Все эти люди вернулись в страну из Италии, где находятся ещё свыше 200 тыс. граждан республики.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Евросоюза не справились с кризисом и не смогли предотвратить распространение коронавируса по территории сообщества. Об этом заявила депутат Европарламента Виржини Жорон. Она пояснила, что руководство ЕС не приостановило вовремя авиасообщение с КНР и не ввело в аэропортах санитарный контроль, хотя евродепутаты предупреждали об опасности, когда инфекция ещё не вышла за пределы Китая.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.