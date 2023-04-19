Молдавия высылает сотрудника дипмиссии РФ из-за инцидента с Миннихановым

Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов

Молдавия выдворяет сотрудника посольства России после инцидента с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, которому кишиневские власти отказали во въезде из-за «вмешательства во внутренние дела страны», передает ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару, еще двоих сотрудников посольства лишили спецдопуска в аэропорт.

Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства РФ в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт, — говорится в сообщении.

Глава Татарстана 17 апреля по прилете в Кишинев сообщил, что его отказались пустить в страну из-за объявления «нежелательным лицом». Он собирался принять участие в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии, куда был приглашен представителями автономии и молдавского парламента, недавно посещавшими Татарстан.

Вместе с Миннихановым в Молдавию отправился глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, которого власти страны тоже признали нежелательным лицом. Сообщается, что их самолет уже вылетел из Кишинева обратно в Россию.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия ответит Молдавии на отказ пустить Минниханова. Парламентарий отметила, что решение Кишинева похоже на публичную акцию, нацеленную на подрыв отношений между странами.