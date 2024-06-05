Молдавия ввела новый налог для Приднестровья МИД Приднестровья: Молдавия ввела новый налог на следующие в республику товары

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил, что Молдавия в одностороннем порядке ввела новый налог на следующие в республику товары в виде отчислений на утилизацию упаковки. Речь идет о продуктах питания, передает ТАСС. В МИД Приднестровья уточнили, что процесс утилизации осуществляется на территории республики собственными силами.

Профильные органы Республики Молдова без предварительного уведомления приднестровской стороны начали останавливать следующие в ПМР товары, — информирует пресс-служба ведомства.

Глава МИД Приднестровья уведомил о налогах спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга на встрече в Тирасполе. Столица республики оказалась в такой ситуации после решения Украины закрыть участок границы. Все товары поступают на левый берег Днестра через подконтрольную Кишиневу территорию и должны соответствовать молдавскому законодательству.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что жители Приднестровья не останутся без российского природного газа, несмотря на планы Киева отказаться от транзита голубого топлива. По словам политика, доставку ресурса можно будет реализовать другими путями. Молдавия не будет препятствовать поставкам газа, добавил Парликов.