Молдавия готовится разрешить ввод иностранных военных в страну Депутат Фотеску: молдавские власти хотят ввести в страну иностранных военных

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Молдавии готовят законопроекты, которые позволят ввести в страну иностранный контингент со своим оружием, заявил депутат парламента от партии «Шор» Вадим Фотеску, сообщает РИА Новости. По его словам, оппозиция хочет исключить эти вопросы из повестки.

Мы предлагаем исключить из повестки проекты, которые полностью противоречат нейтралитету Молдавии и позволяют ввести на территорию страны вооруженный контингент иностранных специалистов со своим оружием. К авторам огромная просьба отозвать эти проекты, — заявил он.

По словам Фотеску, против предложения снять проекты с повестки дня парламента проголосовало правящее большинство.

Речь идет об инициативе правительства о внесении поправок в закон о государственной границе и закон о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В частности, в закон о госгранице внесут пyнкт о том, что охранять рубежи Молдавии могут представители иноcтранных и международных специализированных агентств. Кроме тогo, этим иностранным представителям разрешат ввозить, носить и иcпользовать на территории Молдавии оружие для защиты и охраны.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Грегори Микс заявил, что Вашингтон готов направить Кишинёву вооружение. По его словам, Молдавии достаточно обратиться к Соединённым Штатам с соответствующей просьбой.