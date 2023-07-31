Молдавия расторгла партнерство с ФСБ и СВР России Служба информации и безопасности Молдавии денонсировала соглашение о партнерстве с ФСБ

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Служба информации и безопасности Молдавии на официальном сайте объявила о расторжении соглашения о партнерстве с ФСБ РФ. В ведомстве также также заявили о расторжении договора о сотрудничестве со Службой внешней разведки России.

Начиная с 24 февраля 2022 года … отношения сотрудничества Службы разведки и безопасности со спецслужбами Российской Федерации были прекращены, так что приведенные договоренности не имеют практической применимости, являясь по сути нефункциональный, — сообщили в ведомстве.

В официальном сообщении отмечается, что положения этих соглашений, подписанных в 1994 году, представляли собой юридические оговорки, на которые Россия ссылалась, чтобы аргументировать присутствие представителей своих спецслужб в районе левобережья Днестра Республики Молдова.

При денонсации этих соглашений такие «аргументы» не могут быть выдвинуты Российской Федерацией. Служба разведки и безопасности не поддерживает внешних партнерских отношений с аналогичными структурами других государств, которые явно попирают законодательство и действуют в ущерб национальной безопасности, осуществляют подрывную деятельность против Республики Молдова, в том числе подрывая функциональность демократического государственного строя, — заявили в молдавском ведомстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров заявил, что 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал, будут высланы из страны. Численность персонала сократят до 10 дипломатических работников и 15 сотрудников, выполняющих административные и технические функции.