Молдавия присоединится к антироссийской резолюции Европарламента Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о желании присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу решил поддержать резолюцию Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма, пишет РИА Новости. Он пообещал в ближайшие дни разработать в парламенте официальную позицию по поводу этого.

Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения, - сказал спикер парламента.

Кроме того, в стране планируется ввести наказания за поддержку российской спецоперации на Украине в связи с итогами скандального соцопроса. Согласно исследованию, 32% граждан Молдавии поддерживают спецоперацию.

Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении, - заявил Гросу.

Европейский парламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма 23 ноября. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались.

В конце ноября постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что американские власти не намерены включать Россию в число стран — спонсоров терроризма. Он пояснил, что в этом случае могут возникнуть препятствия для оказания Вашингтоном гуманитарной помощи Украине, а также данный шаг может навредить реализации зерновой сделки.