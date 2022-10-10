Молдавия пригрозила закрыть свое небо из-за российских крылатых ракет Министр обороны Носатый пригрозил вновь закрыть воздушное пространство Молдавии

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Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что власти республики могут принять решение о закрытии своего воздушного пространства в связи с тем, что российские ракеты нарушили воздушное пространство страны. В Кишиневе утверждают, что всего над Молдавией пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море, сообщает EADaily.

Исходя из последних событий, могут быть приняты различные меры для обеспечения национальной безопасности, — заявил глава ведомства в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Носатого, сложившаяся ситуация представляет риск для гражданской авиации и является грубым нарушением национального суверенитета. Глава Минобороны также добавил, что опасность заключается и в том, что молдавское военное ведомство не знает цели назначения подобных ракет. Министр успокоил граждан, заверив, что в стране есть радиолокационное оборудование, позволяющее идентифицировать ракеты на разной дистанции. При этом он не уточнил, располагает ли Национальная армия Молдавии средствами ПВО, способными их сбивать.

Небо над Молдавией власти этой страны закрыли после начала специальной военной операции России на Украине. Однако с 21 марта ограничения были частично сняты.

Утром 10 октября российские военные нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. На всей территории страны были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве атакам подверглась теплоэлектроцентраль № 6. Как сообщили в Министерстве обороны России, все цели были успешно поражены.