Молдавия поможет Украине задерживать бегущих от мобилизации мужчин МВД Молдавии объявило о планах помочь Украине в поимке уклонистов на границе

Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Пограничный переход между Украиной и Молдовой

Власти Молдавии объявили о намерении укрепить сотрудничество с Украиной, чтобы усилить охрану границы и свести к минимуму факты ее незаконного пересечения со стороны украинцев, передает Ziarul de Garda со ссылкой на слова главы МВД республики Адриана Эфроса. Министр уточнил, что речь идет о мужчинах, которые пытаются сбежать из Украины на фоне мобилизации.

Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны, — сказал он.

По словам Эфроса, чаще всего границу с республикой незаконно пересекают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кишинев регулярно укрепляет границу и пытается перекрыть все схемы перехода госграницы.

Ранее газета Politico сообщила, что на Украине наблюдается нехватка новых рекрутов в ВСУ, поскольку граждане страны все активней пытаются избежать призыва, а количество случаев уклонения от мобилизации продолжает увеличиваться. По данным газеты, сейчас средний возраст военных, участвующих в боевых действиях, составляет 43 года. За время мобилизацию Украину покинуло около 650 тысяч мужчин призывного возраста.