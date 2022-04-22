Молдавия передала в ЕС опросник для получения статуса кандидата на членство
Никита Чайка
Никита Чайка
11:51, 22 апреля 2022
Президент Молдавии Майя СандуФото: t.me/maiasandumd
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Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза (ЕС) Янису Мажексу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вхождение в состав ЕС, сообщило РИА Новости. Она также призвала молдавские власти продолжать прилагать все усилия, чтобы страна смогла стать частью европейской организации. Глава Молдавии добавила, что Молдавия — маленькая уязвимая страна, а в европейской семье республика сможет почувствовать себя защищённой.
Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад, — заявила Санду перед передачей опросника.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза заполненную и подписанную анкету, необходимую для процедуры получения статуса кандидата в ЕС.
Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в апреле заявила, что ожидает предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне. По её словам, Киев основательно подготовился и готов быстро действовать в данном вопросе.