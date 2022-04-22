Молдавия передала в ЕС опросник для получения статуса кандидата на членство

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На сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По словам политика, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива.

Эта тема может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается. Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечёт, — сообщил Макрон....