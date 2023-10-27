Молдавия хочет отказаться от более 100 соглашений в рамках СНГ

Фото: mfa.gov.md

Даниел Водэ

Молдавия денонсирует более 100 соглашений в рамках СНГ, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ. По его словам, это документы, которые Кишинев считает нефункциональными и препятствующими для европейской интеграции, передает радио Sputnik.

В настоящее время обозначено более 100 договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не приносят пользы гражданам, однако окончательное решение должны принять профильные ведомства в правительстве, — сказал Водэ.

По его словам, уже начаты юридические процедуры по денонсации 70 таких соглашений. Он уточнил, что по состоянию на начало 2023 года республика была участницей 282 договоров в рамках Содружества.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке заявил, что входящая в состав Содружества Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей. Кроме того, элиты этой страны, по его словам, считают, что они не молдаване, а румыны.

Российский президент пояснил, что работа в рамках СНГ позволяет усилить позиции идентичности государств, входящих в объединение. При этом, как подчеркнул Путин, для них не создаются никакие препятствия к сотрудничеству.