Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта

Власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры республики. Поставки топлива начнутся 1 ноября.

«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом». В рамках соглашения контракт между «Газпромом» и «Молдовагаз» будет продлён на пять лет, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.

Предыдущие переговоры с «Газпромом» проваливались. По данным СМИ, российская компания предлагала стране скидку на газ, если страна скорректирует соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу.