Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:58, 29 октября 2021
Фото: facebook.com/moldovagaz
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Власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продлении газового контракта на пять лет. Об этом сообщается в Facebook Мининфраструктуры республики. Поставки топлива начнутся 1 ноября.
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом». В рамках соглашения контракт между «Газпромом» и «Молдовагаз» будет продлён на пять лет, — говорится в сообщении.
Там отмечается, что была принята формула расчёта стоимости газа и погашения долга, которую предложила молдавская сторона.
В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.
Предыдущие переговоры с «Газпромом» проваливались. По данным СМИ, российская компания предлагала стране скидку на газ, если страна скорректирует соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу.