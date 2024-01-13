Украинский уклонист попытался сбежать из страны на надувной лодке

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Гражданин Молдавии попытался помочь украинскому уклонисту сбежать через Днестр на надувной лодке, но их план провалился, сообщило издание «Страна.ua». Теперь молдаванину грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, а украинцу — штраф в размере до $225.

Сейчас ему готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». — NEWS.ru), — говорится в публикации.

Случай произошел недалеко от украинского Могилева-Подольского. Гражданин Молдавии переплыл через Днестр на лодке, чтобы перевезти украинца. Свою помощь он оказывал за определенную сумму. Услуги он оценил в $3 тысячи.

Ранее сообщалось, что на Украине могут лишить брони от мобилизации чиновников и депутатов Верховной рады. Эксперты уверены, что соответствующее решение не принесет практической пользы. По их мнению, оно может быть принято для того, чтобы показать, что «все равны», в противном случае народ начнет высказывать недовольство.