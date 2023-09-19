Молдаванин обнаружил солдат НАТО на своем участке

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Мунтень Чимишлийского района Молдавии местный житель обнаружил на своем участке солдат НАТО. В соцсетях появилось видео с вооруженными людьми в военной форме, которые оказались на территории частной собственности. Часть из них являются солдатами Вооруженных сил США — на записи мужчина, чей огород заняли военные, разговаривает с ними на английском и показывает нашивки с американским флагом, пишет EADaily.

На видео мужчина с ребенком на руках сначала подходит к военным и интересуется, по каким причинам они зашли на его участок. Он требует их покинуть территорию. В ответ на это солдаты вступают в перепалку с местным жителем. Экс-депутат парламента республики, общественный деятель Александр Петков, комментируя видеозапись, отметил, что в Молдавии начинают понимать опасность решений президента Майи Санду.

В Молдавии начинаются абсолютно неожиданные спонтанные процессы, когда люди в глубинке начинают понимать, что власть Майи Санду провоцирует войну рядом с их домами, — пояснил молдавский политик.

До этого министерство обороны Молдавии объявляло о проведении совместных интернациональных учений. Они продлятся вплоть до 22 сентября.

Ранее стало известно, что войска Польши проведут показательные учения «Осенний огонь» у границы с Россией с использованием американской военной техники. В маневрах будут задействованы танки Abrams и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.