Молдаване пытались вывезти украинцев за границу за $4,5 тысячи В Одессе задержали молдаван, пытавшихся вывезти за границу двух украинцев

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали в Одессе граждан Молдавии, пытавшихся вывезти двух украинцев за границу, спрятав их под сидениями минивэна, сообщает в Telegram-канале Госпогранслужба Украины. За пересечение границы с украинцев взяли $4,5 тысячи.

Двое граждан Молдавии утверждали, что кроме них в машине никого нет, но пограничники достали из-под сидений двух украинцев. Пассажиры признались, что нашли перевозчиков через Telegram и заплатили им 4,5 тысячи долларов, чтобы уехать из страны. В итоге незаконная переправка заблокирована, — отмечается в сообщении ведомства.

До этого на Украине раскрыли масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч.

Ранее сообщалось, что четверо украинцев попытались нелегально пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в обустроенном тайнике фургона. Мужчины пытались уклониться от службы в рядах ВСУ. Микроавтобусу не хватило 300 метров до границы, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее. Чтобы сбежать в Молдавию, четверо уклонистов заплатили по $4 тысячи.