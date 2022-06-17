«Мой уход мог внести вклад»: Меркель про конфликт на Украине Меркель заявила, что ее отставка могла стать одной из причин конфликта на Украине

Отставка с поста канцлера Германии Ангелы Меркель могло стать одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине, заявила сама бывший лидер ФРГ в интервью медиагруппе RND. Она перечислила свой уход с поста наряду с другими причинами.

Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения, — сказала она.

Ранее стало изветно, что Меркель не сожалеет, что в 2008 году Украину не включили в программу «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ). Решение не предоставлять Киеву ПДЧ было принято на Бухарестском саммите Альянса.

По словам Меркель, на то было две причины.Во-первых, в 2008 году Украина «еще не была демократически консолидированной страной», но «страдала от коррупции и находилась под сильным влиянием олигархов». Во-вторых, Меркель убеждена, что такой шаг непременно привел бы к худшим последствиям, поскольку в Москве «его восприняли бы как объявление войны».