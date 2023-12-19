Модель Victoria's Secret вышла на улицу без макияжа после слухов о пластике Адриана Лима прогулялась по Лос-Анджелесу без макияжа после слухов о пластике

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Представительница Victoria’s Secret, модель Адриана Лима вышла на люди без макияжа и без укладки волос, сообщает Page Six. Знаменитость впервые появилась на публике после слухов о том, что она сделала пластическую операцию на лице.

Женщина прогулялась с 14-летней дочерью Валентиной по Лос-Анджелесу. Модель была одета в черные лосины, худи с черно-белом принтом, кроссовки и белые высокие носки. По мнению читателей издания, звезда выглядит болезненной и изможденной, что является еще одним доказательством неудачного хирургического вмешательства.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что короля российской эстрады Филиппа Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. Он пояснил, что поклонники артиста «скоро все узнают», и перемены станут шоком даже для близких певца, которые давно с ним знакомы.

До этого Киркоров рассказал, что решился воспользоваться услугами пластического хирурга из-за недовольства телом. Певец признался, что во время стрессов и съемок ел много бутербродов и «наел лишнего жиру», из-за чего растерял свою некогда «аппетитную задницу» и накаченные плечи. В итоге знаменитость избавили от 30 литров жира, ему также сделали коррекцию фигуры.