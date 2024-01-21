Модель прикрыла интимные места символикой Украины для фотосессии Модель Митина прикрыла интимные места шевронами с флагом Украины для фотосессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Модель с Украины Анастасия Митина снялась в откровенной фотосессии, для которой прикрыла интимные места шевронами с национальными украинскими символами, пишет Telegram-канал «Бушующий мир». Получившиеся кадры появились в Сети и понравились не всем интернет-пользователям. Комментаторы раскритиковали и задумку фотосессии, и саму манекенщицу.

Отмечается, что девушка позировала для журнала. На снимках ее грудь прикрыта шевронами в виде флагов Украины, а зона паха — шевроном с гербом страны.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, после того как на витрине одного из гипермаркетов города обнаружили открытку с украинской символикой. Открытка также содержала оскорбительные высказывания.

В полицию обратился охранник гипермаркета на Таллинском шоссе, открытка находилась среди прочих товаров, связанных с новогодними праздниками. Информацию передали в управление ФСБ.

До этого в одном из детских садов Хабаровска после спортивных соревнований детям выдали грамоты с символикой Украины. В управлении образования заявили, что инструктор по физкультуре по незнанию распечатала шаблон из интернета. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес публичные извинения родителям воспитанников детского сада за этот инцидент.