Мобилизованные украинцы получили разовые выплаты RT: мобилизованным украинцам заплатили по $783

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Правительство Киева начало перечислять единовременные выплаты мобилизованным украинцам, призванным на военную службу в украинской столице, сообщили в городской государственной администрации. Согласно официальным статистическим данным, такие выплаты получили около 473 солдат Вооруженных сил Украины. Их размер составляет $783, или около 30 тысяч гривен.

Выплаты мобилизованным украинским военнослужащим не перечисляются автоматически и предназначены лишь для отдельных категорий граждан. Право на выплату предоставляется киевлянам, призванным на службу до 1 декабря 2023 года. Чтобы получить деньги, им необходимо предоставить в военный комиссариат идентификационный код, паспорт или другое удостоверение личности, а также выписку из банка об открытии зарплатного счета. Лишь после этого они могут получить возможность обратиться за выплатой. Отмечается, что в администрации Киева они рассматриваются в качестве материальной помощи.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее заявил, что Украине грозит потеря новых территорий в ближайшее время. По его словам, российские войска возьмут под их под контроль до того, как Вашингтон подтолкнет Киев к переговорам.