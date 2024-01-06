«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине, сообщил онлайн-словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» на своем сайте. Среди других претендентов на это звание были «контрнаступление», «уклонист» и «дрон». Также рассматривался вариант признать словом года целое выражение — «лето в Крыму». Оно означает завышенные ожидания.

Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации, — говорится в публикации.

Словарь выбирает слово года на протяжении 12 лет исходя из его значимости и популярности. В разные года этот титул доставался «вакцине», «коронавирусу», «коррупции» и «безвизу».

Российский сервис «Грамота.ру» также объявил слово года, которым стало «нейросеть». Отмечается, что важным критерием была его освоенность русским языком. Термин будет включен в метасловарь портала, специально для этого будет составлено его полное словарное описание. Слово «нейросеть» набрало более 75% голосов. Далее следуют «джипити»/GPT (58%), «база» (43%), а также «возвращенцы» (41%).