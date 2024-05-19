Мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», заявил в интервью британской газете Financial Times глава завода Мауро Лонгобардо. Он пояснил, что из-за мобилизации нанимать мужчин на работу стало крайне сложно, поэтому руководство завода приняло решение о приеме на работу женщин. По его словам, раньше женщины выполняли в основном административную работу, однако теперь им все чаще приходится заниматься физическим трудом.