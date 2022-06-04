МО: ВСУ заминировали в Северодонецке 100 тонн селитры и азотной кислоты

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Солдаты ВСУ заминировали емкости с селитрой и азотной кислотой на территории завода «Азов» в Северодонецке, сообщили в Минобороны РФ. Объем заминированных резервуаров с вредными химикатами превысил 100 тонн. В военном ведомстве подчеркнули, что украинские солдаты планируют подорвать цистерны с химическими соединениями для того, чтобы остановить наступление ВС РФ.

Киевские власти приказали сводной тактической группе (уцелевший личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, 117 и 118 отдельных батальонов 111 отдельной бригады территориальной обороны) заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, — сказано в заявлении министерства.

Представители Минобороны подчеркнули, что в результате подрыва цистерн с химикатами могут пострадать мирные жители.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что солдаты ВСУ остались лишь на промышленной территории завода «Азот» в городе Северодонецке. По словам Пасечника, военные частично признанной республики предпринимают попытки зайти на территорию «Азота» в целях дальнейшей «зачистки» промзон от бойцов ВСУ.