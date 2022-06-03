МО: ВСУ снимают постановочные ролики для «поднятия духа» украинцев

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Николаевской области солдаты Вооруженных сил Украины отсняли постановочные видеоролики, заявили в Минобороны РФ. Данные видеоматериалы якобы демонстрируют «высокую эффективность» использования западного вооружения бойцами армии Украины. В Telegram-канале военного ведомства подчеркнули, что продюсером подобных «духоподъемных» видео выступает правительство Великобритании.

Роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что СКР проведёт расследование по сообщениям Минобороны России о провокациях украинских военных в Донбассе, направленных на дискредитацию ВС РФ. Стало известно, что украинские военные, переодетые в форму военнослужащих России и на бронетехнике со знаком «Z», обстреливали частные дома в Северске и Серебрянке, все эти «постановочные акты» снимались представителями зарубежных СМИ.

Согласно данным Минобороны, украинские военные, переодетые в форму военнослужащих России и на бронетехнике со знаком «Z», обстреливали частные дома в указанных населенных пунктах. В ведомстве также обвинили их в физическом насилии по отношению к мирным гражданам и мародерстве.