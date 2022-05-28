Минобороны РФ: ВСУ планируют подрыв емкостей с химвеществами в городе Сумы

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Солдаты ВСУ планируют устроить провокацию с использованием опасных химических веществ, сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Уточняется, что украинские военные готовятся обстрелять приграничную территорию — город Сумы, чтобы спровоцировать ответные действия российских вооруженных сил, завлекая их на территорию населенного пункта. После этого бойцы ВСУ хотят подорвать емкости с ядовитыми химвеществами.

В городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ. Неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района города и спровоцировать российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами, — сказано в сообщении.

В штабе добавили, что для получение «максимального резонанса» от данной провокации украинские военные формирования не планируют эвакуировать мирных жителей из города.

Ранее в Минобороны РФ со ссылкой на пленных украинских военнослужащих рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «с подачи западных кураторов» подготовили новые провокации на продовольственных объектах по уже отработанному сценарию в Рубежном (ЛНР) и Орехове (Запорожская область). В ведомстве подчеркнули, что далее Киев по сценарию обвинит Россию в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.