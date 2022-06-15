ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С»

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами, уничтожив авиатехнику Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. В военном ведомстве добавили, что российские военные также поразили склад боеприпасов ВСУ крылатыми ракетами «Калибр». Уточняется, что на складе в том числе находились снаряды, предназначенные для 155-мм гаубиц М777 британского производства.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции. На видео продемонстрированы разведка воздушной обстановки, определение координат и нанесение ударов по целям.

До этого комплексы ПВО ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников. Кроме того, по данным Минобороны, были перехвачены украинская ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».