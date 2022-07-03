МО: ВС РФ взяли под контроль еще три населенных пункта Украины Минобороны РФ: российские войска установили контроль над Верхнекаменкой, Золотаревкой и Белогоровкой

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ

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Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка во время наступательных действий, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства отметили, что операция по захвату указанных регионов проводилась под командованием генерал-полковника Александра Лапина. Представители министерства добавили, что российские войска вышли к реке Северский Донец, а также окружили бойцов ВСУ в пределах Лисичанска под руководством генерала армии Сергея Суровикина.

В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ, — сообщили в министерстве.

Отмечается, что военнослужащие российской армии и бойцы ЛНР продолжают громить ВСУ на территории Лисичанска. 2 июня ВС РФ захватили населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белую Гору.

Также сотрудники ведомства отметили, что украинская армия несет большие потери по всем фронтам. Так, в районе населенного пункта Марьинка ДНР 54-я механизированная бригада армии Украины лишилась более 60% солдат и бронетехники.

Оставшийся личный состав (54-й механизированной бригады ВСУ — News.ru) деморализован и отказывается выполнять боевые задачи, — уточнили представители МО.

Ранее в министерстве доложили о значительных потерях ВСУ на всех направлениях. Сообщалось, что под Лисичанском три батальона ВСУ потеряли за сутки более половины личного состава.