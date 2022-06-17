МО: ВКС России уничтожили штаб нацбатальона «Азов» под Харьковом

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточными ракетами по 18 районам скопления солдат и бронетехники ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства подчеркнули, что по результатам ракетного обстрела в районе Песочин Харьковской области ВКС ликвидировали штаб подразделения нацбатальона «Азов». Ракетный удар также пришелся по населенным пунктам Спорное и Выемка ДНР, где были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов и вооружения украинской армии.

В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов». Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, — сообщили в министерстве.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе села Мазановка под Харьковом. Кроме того, ВС России перехватили баллистический снаряд, который запустили с ракетного комплекса «Точка-У» в районе города Стаханова ЛНР.

До этого Конашенков заявил, что ВКС России ударом высокоточных ракет поразили два пункта управления ВСУ и станцию РЭБ в Харьковской области. Он добавил, что российские снаряды также поразили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» и машину РСЗО «Ураган».