ВКС России уничтожили 500 солдат ВСУ в цехах судостроительного завода МО: ВКС России уничтожили около 500 солдат ВСУ в цехах судостроительного завода «Океан» в Николаеве

Фото: MOD Russia/Global Look Press

21 июня Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по цехам судостроительного завода «Океан» в Николаеве, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что ВКС уничтожили около 500 солдат 59-й механизированной бригады ВСУ, а также украинскую бронетехнику. Представитель военного ведомства подчеркнул, что вражеская армия несет «значительные потери».

Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — заявил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны сообщил, что в районах Кременчуга и Лисичанска в Донбассе российские военные уничтожили заводы по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие ВСУ. Также в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Желанное были разрушены четыре взвода РСЗО «Град» и столько же взводов 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяного, Желанного.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по 18 районам скопления солдат и бронетехники ВСУ под Харьковом. В результате обстрела в районе Песочин российские военные ликвидировали штаб подразделения нацбата «Азов». Ракетный удар также был нанесен по населенным пунктам Спорное и Выемка в ДНР, где были разрушены два склада артиллерийских боеприпасов и вооружения украинской армии.