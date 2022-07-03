МО: ВКС России уничтожили 120 иностранных наемников под Николаевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. В Telegram-канале военного ведомства отметили, что удар был нанесен по северной окраине города. Представители министерства добавили, что российские войска также уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 15 единиц вражеской бронетехники под Харьковом.

В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия ВКС ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, — сообщили в министерстве.

Помимо этого ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка во время наступательных действий. Сотрудники МО отметили, что операция по захвату указанных регионов проводилась под командованием генерал-полковника Александра Лапина.

Кроме того, Минобороны РФ поделилось кадрами работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что такие комплексы в круглосуточном режиме обеспечивают войскам надёжную защиту от нападения со стороны воздушных объектов противника.