ВКС России уничтожили под Донецком американскую радиолокационную станцию

Фото: army.mil

Российские Воздушно-космические силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (РЛС) AN/TPQ-50 производства США в районе города Северск под Донецком, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Данные станции позволяют определять места дислокации противников по траекториям полета ракет.

Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, — добавил Конашенков.

Ранее представитель Минобороны РФ сообщил, что российские ВКС ударом высокоточных ракет уничтожили на окраине Киева танки Т-72, переданные Украине странами Запада. Конашенков подчеркнул, что также была разбита и другая тяжелая техника, стоянка которой находилась в корпусах вагоноремонтного предприятия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 5 июня кадры уничтожения в Лисичанске гаубиц М777 производства США. По его словам, солдаты ВСУ пытались скрыть артиллеристские установки, отогнав их в складские помещения. Однако украинская военная техника была обнаружена с использованием отечественных дронов.