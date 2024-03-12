Великобритания впервые показала кадры испытаний «лазерной пушки» DragonFire

Фото: UK Ministry of Defence/OGL 3/wikipedia/commons

Министерство обороны Великобритании в аккаунте Twitter (X) опубликовало кадры успешных испытаний новой «лазерной пушки» DragonFire. В ведомстве называют ее «мощным оружием против воздушных целей». Уточняется, что стоимость одного выстрела из DragonFire составляет $12,7.

В Министерстве обороны отметили, что подобное оружие «потенциально меняет правила игры в противовоздушной обороне». В ведомстве добавили, что намерены и дальше инвестировать в передовые технологии для укрепления безопасности королевства.

Дальность действия лазерного оружия засекречена, однако уточняется, что оно способно поразить любую «видимую цель». Разработку ведут компании MBDA, Leonardo и QinetiQ. Руководство проектом осуществляет Defence Science and Technology Laboratory DSTL.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что британское оружие неэффективно при плохих погодных условиях, в том числе при дожде, тумане и снегопаде. По его словам, недостаток лазерного оружия — его энергоемкость и небольшое расстояние, на котором оно способно нанести поражение.