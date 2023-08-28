МО Украины сообщило о взятии под контроль стратегически важного пункта Минобороны Украины: ВСУ установили контроль над Работино

Фото: МО Украины

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на замминистра обороны страны Анну Маляр сообщило, что подразделения ВСУ установили контроль над населенным пунктом Работино в Запорожской области. По словам заместителя главы ведомства, юг для ВСУ в настоящий момент является одним из основных направлений. Там ВС РФ наиболее концентрируют оборону, уточнила она. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, — сообщила Маляр.

Работино имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для обеих сторон. Населенный пункт лежит на пути к Мелитополю — одной из главных целей украинского контрнаступления.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в районе Работино. По его словам, украинское контрнаступление терпит неудачу, а командование не может изменить ситуацию на передовой.

Риттер добавил, что в район Запорожья брошены последние резервные бригады. Военные все еще надеются установить контроль над Мелитополем, однако не могут пробить и первую линию российской обороны, добавил он.