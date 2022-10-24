Резников позвал на Украину миссии ООН и МАГАТЭ для поиска «грязной бомбы» Глава Минобороны Украины Резников пригласил мониторинговые миссии для поиска «грязной бомбы»

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности принять любую мониторинговую миссию для поиска так называемой грязной бомбы на территории страны. В своем Twitter он обратился конкретно к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному агентству атомной энергии (МАГАТЭ). По его мнению, любые сообщения о «грязных бомбах» — это «акт ядерного шантажа России».

Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Требуем соблюдения п. 4 Будапештского меморандума, — написал Резников.

Также он сообщил, что в течение дня у него состоится телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. В ходе беседы они обсудят ситуацию на Украине и конкретно «грязную бомбу».

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу поговорил с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. Всем им глава Минобороны РФ сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».