МО Украины мобилизует 35 тысяч жителей Харьковской и Херсонской областей

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Минобороны Украины отдало приказ мобилизовать 35 тысяч человек в Херсонской и Харьковской областях, заявил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. В своем Telegram-канале он уточнил, что в Херсонской области «насильственной» мобилизации подлежат 15 тысяч местных жителей, а в Харькове — 20 тысяч.

Ранее было известно, что украинский Минобороны спустил план по принудительной мобилизации «коллаборантов» на захваченных нацистами территориях Херсонской и Харьковской областей на пушечное мясо — 15 и 20 тысяч соответственно, — заявил Мирошник.

Он описал механизм мобилизации следующим образом: сначала призывнику выдвигают жесткий ультиматум который состоит из трех альтернатив. Мобилизованный либо добровольно подписывает контракт и «идет умирать», «либо садится за зраду» (измену), либо насилию подвергается его семья и близкие.

Насильно мобилизованные из Херсона уже на передке. Тем кому удалось сдаться, повезло. Будут жить. Остальные — в мясорубку, — добавил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, что призванного в ВС РФ резерва достаточно для ведения спецоперации. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации были призвано 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых проходят подготовку на полигонах.