МО РФ: украинские военные оборудовали огневые позиции на хлебозаводе в ДНР

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На территории хлебозавода в городе Славянске в ДНР солдаты ВСУ оборудовали огневые позиции, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Уточняется, что украинские военные также разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на молокозаводе в городе Краматорске, ДНР. Представители штаба уточнили, что из этих точек военнослужащие Украины ведут систематический обстрел населенных пунктов региона.

В Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (город Славянск, переулок Богомольца) и молокозавода (город Краматорск, улица Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты, — сказано в сообщении штаба.

Отмечается, что в Харькове на хлебозаводе № 11 украинские солдаты расположили дальнобойные артиллерийские установки и РСЗО, не проведя предварительную эвакуацию местных жителей из соседних домов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, военные также оборудовали склады с вооружением в Николаеве.