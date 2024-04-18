МО Турции сообщило о судьбе совместного центра по мониторингу в Карабахе МО Турции: российско-турецкий центр по мониторингу в Карабахе прекратил работу

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Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекращает деятельность, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Турции Зеки Актюрка на брифинге. Центр открыли в рамках меморандума между Россией и Турцией 30 января 2021 года.

Работы, направленные на завершение деятельности мониторингового центра, ведутся при координации сторон, — уточнил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану. По его словам, таким образом Ереван получает государственную границу. Политик также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Баку карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами. Осенью прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании азербайджанских границ.

Кроме того, Пашинян заявил, что Армения подверглась нападению «внешних недемократических сил», что заставило Ереван присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, способность демократии обеспечить безопасность и стабильность сегодня является фундаментальным вопросом, который поднимается в демократических странах.